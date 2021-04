Pogačarjevo moštvo zaradi okužb ostalo brez dirke

Tadej Pogačar je na današnji enodnevni dirki v dolžini 192 kilometrov (Charleroi - Mur de Huy) veljal za enega favoritov za zmago, a priložnosti ne bo dobil. Kot so sporočili organizatorji, "žal nam je, da moramo sporočiti, da moštvo UAE ne bo sodelovalo na Valonski puščici, ker sta dva člana imela pozitiven test za covid-19 na dan 20. aprila."

Kot so še sporočili, sta bila pozitivna kolesar Diego Ulissi in eden od članov podpornega moštva, oba testa sta bila izvedena še pred potjo v Belgijo. V Belgiji sta bila oba znova testirana in test je bil znova pozitiven. Oba sta opravila še več testov (dva antigenska in enega PCR), pri teh pa so bili izvidi negativni, a kot so dejali, morajo spoštovati protokole belgijskih oblasti, tako da ne bo nič od nastopa.

"Oba sta bila cepljena in ne kažeta nobenih simptomov. Čeprav nismo zadovoljni zaradi te odločitve, pa moramo sprejeti odločitev belgijskih oblasti in nastop nastop," so še sporočili pri UAE Team Emirates. Sedaj želijo moči usmeriti v zadnjo od treh ardenskih klasik, saj bo v nedeljo na sporedu še zadnja enodnevna dirka v tem sklopu Liege - Bastogne - Liege.

Slovenski navijači so znova z nestrpnostjo pričakovali nov dvoboj Primoža Rogliča (Jumbo Visma) in Pogačarja, a bodo morali počakati na naslednjo priložnost.