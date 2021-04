Vesele novice za Pogačarja in druščino: zelena luč za start na dirki

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates bo lahko nastopila na slovito enodnevni dirki Liege - Bastogne - Liege. Kot so sporočili iz njegove ekipe UAE Emirates, so bili vsi vnovični testi njihovih kolesarjev in osebja negativni, tako da so dobili zeleno luč za dirko. Spomnimo, moštvo našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja, zaradi dveh torkovih pozitivnih testov na novi koronavirus, ni smelo nastopiti na Valonski puščici, kjer je odlično drugo mesto osvojil Primož Roglič. V nedeljo se torej obeta veliki spopad slovenskih šampionov, tudi absolutnih favoritov za končno zmago.

Tadej Pogačar

Spomnimo, pozitivna testa sta pred dnevi oddala kolesar Diego Ulissi in en član spremljevalnega osebja, ki je bil prav tako kot vsi člani ekipe UAE Team Emirates že cepljen proti novemu koronavirusu, čeprav sta bila v dneh pred odhodom v Belgijo oba dvakrat negativna, so med drugim zapisali pri UAE Team Emirates. Dirko Liege-Bastogne-Liege je lani dobil Primož Roglič, Tadej Pogačar je zasedel tretje mesto, Matej Mohorič, ki bo nastopil tudi letos, pa je bil četrti. Po prihodu v Belgijo pa sta bila na prizorišču dirke pozitivna. Vse od tega pozitivnega izvida sta oba omenjena opravila še tri teste, dva antigenska ter enega PCR, vsi izvidi teh testov pa so bili negativni. "Nihče od pozitivnih, ki sta bila oba že cepljena, ne kaže prav nobenih simptomov. Četudi smo frustirani zaradi te odločitve, pa moramo sprejeti odločitev belgijskih oblasti in odpovedati nastop," so takrat zapisali pri UAE Team Emirates.

Moštvo slovenskega kolesarskega šampiona pa se je razveselilo (novih) negativnih testov, ki jim omogočajo sodelovanje na znameniti dirki Liege - Bastogne - Liege, kjer bosta velika favorita za zmago prav Pogačar in Primož Roglič. Kisovčan brani lanskoletno zmago.