Ubežal smrti, a v požaru izgubil deset olimpijskih medalj

Zdaj petdesetletni Gary Hall mlajši, ki je zastopal Združene države na olimpijskih igrah 1996, 2000 in 2004 ter osvojil deset olimpijskih medalj, je za ameriške medije razkril, kako se je reševal pred ognjenimi zublji in opustošenjem ter ostal brez dragocenosti.

Pred požarom se je hitro umaknil iz svoje hiše v Pacific Palisadesu. S seboj je vzel samo svojega psa, inzulin, ki ga uporablja za zdravljenje sladkorne bolezni, fotografijo svojega dedka in verski artefakt.

Po svojih pet zlatih, tri srebrne in dve bronasti medalji se ni mogel vrniti. "Na prvi vožnji me je zasipala žerjavica," je dejal Hall. "Takoj sem zgrabil svojega psa in nekaj pasje hrane, in to je bilo to," je povedal za Los Angeles Times. Hall, ki je našel zatočišče pri družini v San Diegu, je še dodal, da se pripravlja na "popolno prenovo" svojega življenja.