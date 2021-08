Ubežniki slekli Rogliča, ki pa je kljub padcu ohranil prednost pred glavnimi konkurenti

Primož Roglič je sicer na zadnjem vzponu 189 kilometrov dolge etape (Roquetas de Marja–Rincon de la Victoria) napadel glavne konkurente za skupno zmago, si ustvaril slabih 20 sekund prednosti, a nato na spustu hitro padel v desnem zavoju, tako da so ga konkurenti na čelu z (do danes) drugouvrščenim Špancem Enricom Masom ujeli. Roglič je v cilj prišel z zaostankom 11 minut in 50 sekund skupaj z že omenjenim Masom, Miguelom Angelom Lopezomm, Jackom Haigom, Seppom Kusom in Aleksandrom Vlasovom. Roglič v skupnem seštevku zdaj na tretjem mestu zaostaja dve minuti in 17 sekund.