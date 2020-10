Uci kaznovala 'najgrše drese v zgodovini kolesarstva'

Do spremembe oprav pri EF-ju je sicer prišlo zaradi sponzorskega sodelovanja med kolesarskim opremljevalcem Rapho in Palace Skateboards, ki proizvaja rolkarsko opremo. Rezultat je nevsakdanja kombinacija barv, pikčastega vzorca in motiva, podobnega Disneyjevemu junaku Jaki Racmanu. Kolesarji bodo tovrstne drese nosili zgolj na dirki po Italiji.

Glavni direktor ekipe Jonathan Vaughters je kazen sicer komentiral z veliko mero sarkazma in kritičnosti. "Oh, videti je, da v prvi plan res postavljate interes športa. 4000 evrov za nošenje naših norih racmanov? Upam, da bo David Lappartient (predsednik Ucija, op. a.) z zasluženim denarjem užival v svoji večerji," je dejal Vaughters, ki je potrdil, da so težavo rešili in da bodo lahko v naslednjih treh tednih brez dodatnih težav nosili posebne drese.

To pa še ni vse. EF-jevi kolesarji na Giru nosijo tudi posebne, sponzorske – kakopak – poslikave koles, na prvi preizkušnji najboljši posameznik ekipe Lawson Craddock pa si je za kronometer umislil tudi posebno poslikavo čelade. Da se je ujemala z dresom, je poskrbel Jaka Racman.