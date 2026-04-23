Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Ugoden žreb za slovenske tenisačice v pokalu BJK

Ljubljana, 23. 04. 2026 15.38 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Tamara Zidanšek

Slovenska ženska teniška reprezentanca je imela srečo pri žrebu tekmic v dvoboju za obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King. Novembra bo gostila zasedbo Indonezije, ki je bila med možnimi nasprotnicami najnižje uvrščena reprezentanca na računalniški lestvici.

Slovenija je bila kot 18. ekipa na svetu na žrebu sedma nosilka, Indonezija, ki se je v svetovno skupino prebila kot druga reprezentanca v azijsko-oceanijski skupini, pa je bila pred tem na 41. mestu. Po zadnjih rezultatih je napredovala za devet mest, tako da je zdaj 32.

Najboljša indonezijska tenisačica je Janice Tjen, ki na svetovni jakostni lestvici WTA zaseda 39. mesto med posameznicami in 45. v dvojicah.

"Žreb je dober in igramo doma. Ključna bo izbira podlage, saj Janice Tjen odgovarjajo predvsem hitra igrišča, zato predvidevam, da se bomo s puncami odločile za pesek," je po žrebu dejala slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.

Slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.
Slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.
FOTO: Damjan Žibert

"Imamo dobre možnosti za uspeh, saj njihova druga igralka ni visoko na lestvici, vendar je pokal BJK specifično tekmovanje in uvrstitve niso vse. To smo se že velikokrat naučili. Dobro se bomo pripravili, imamo super ekipo in veselimo se novega izziva," je dodala Zec Peškirič.

Slovenija si lahko z zmago proti Indoneziji priigra popravni izpit za nov naskok na zaključni turnir pokala BJK. Pred dvema tednoma v Portorožu ni izkoristila priložnosti proti oslabljeni zasedbi Španije, ki je slavila s 3:1.

Slovenija in Indonezija sta se doslej srečali le enkrat, leta 2004 v Džakarti je bilo 4:1 za domače. Za Slovenijo so igrale Tina Pisnik, Katarina Srebotnik, Tina Križan in Andreja Klepač.

Slovenija je takrat izpadla iz svetovne skupine pokala Fed. Dvoboj je bil na sporedu le tri mesece po nepozabnem obračunu Slovenije in ZDA v Portorožu, kjer so bile tudi Martina Navratilova, Venus Williams in Billie Jean King, po kateri se to tekmovanje zdaj tudi imenuje.

tenis Billie Jean King svetovna skupina

Mlade, obetavne nove igralke in podaljšanja za novo sezono

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere vrste raka največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669