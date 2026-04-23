Ugoden žreb za slovenske tenisačice v pokalu BJK

Slovenija je bila kot 18. ekipa na svetu na žrebu sedma nosilka, Indonezija, ki se je v svetovno skupino prebila kot druga reprezentanca v azijsko-oceanijski skupini, pa je bila pred tem na 41. mestu. Po zadnjih rezultatih je napredovala za devet mest, tako da je zdaj 32.

Najboljša indonezijska tenisačica je Janice Tjen, ki na svetovni jakostni lestvici WTA zaseda 39. mesto med posameznicami in 45. v dvojicah.

"Žreb je dober in igramo doma. Ključna bo izbira podlage, saj Janice Tjen odgovarjajo predvsem hitra igrišča, zato predvidevam, da se bomo s puncami odločile za pesek," je po žrebu dejala slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.