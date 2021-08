Dobitnik srebrnega odličja na OI suspendiran zaradi dopinga

Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake in Asha Philip, Imani Lansiquot, Dina Asher-Smith in Daryll Neita.

V moški štafetni preizkušnji so do zlata presenetljivo pritekli Italijani in s tem poskrbeli za svojo prvo zlato medaljo v tej disciplini v zgodovini. V tesnem zaključku so s časom 37,50 le za stotinko prehiteli Britance, tretji so bili Kanadčani (37,70). Zdaj Britancem grozi, da bodo kolajno izgubili, potem ko je bil Ujahov prvi vzorec, odvzet med olimpijskimi igrami, pozitiven na ostarin in S-23 (selektivne modulatorje receptorjev androgenov), je v izjavi za javnost sporočila Enota za integriteto v atletiki (AIU).

Poleg Ujaha so v britanski štafeti tekli še Zharnel Hughes, Richard Kilty in Nethaneel Mitchell-Blake. Če bi nadaljevanje preiskave potrdilo Ujahove dopinške nečednosti, bi do bronaste kolajne prišli na OI četrtouvrščeni Kitajci. Kanadčani bi namesto brona prejeli srebro.