Ukradel slike in zdravniške izvide Schumacherja ter izsiljeval njegovo družino

Markus Fritsche, nekdanji telesni stražar Michaela Schumacherja, je bil del družinskega kroga kar osem let. V tem času je nekako prišel tudi do občutljivih zdravstvenih podatkov nekdanjega dirkača. Družina ga je zaposlila 18 mesecev pred Schumacherjevo hudo smučarsko nesrečo, zaradi katere njegovo stanje ostaja skrivnost že enajst let.

Naslednjih osem let družina Schumacher v njegovo profesionalnost in lojalnost ni dvomila, 53-letnik pa je to zaupanje na koncu zlorabil na grd način. Po tem, ko se je družina odločila spremeniti način varovanja Michaela in Fritscheja odpustiti, je skoval zlonameren načrt in po trditvah nemških tožilcev za pomoč zaprosil prijatelja Yilmaza Tozturkana.