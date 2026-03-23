'Ukraden pokal' našli v kleti klubskih pisarn nemškega prvaka

Berlin, 23. 03. 2026 20.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Füchse Berlin

Iz Nemčije poročajo o srečnem koncu drame, s katero so se soočali nemški rokometni prvaki Füchse Berlin. V kleti klubskih pisarn so namreč našli prvenstveni pokal, za katerega so sprva domnevali, da so ga ukradli. Za aktualne podprvake Lige prvakov sicer igra Nejc Cehte.

Osebje kluba je pokal med rednim letnim popisom in pregledom inventarja našlo za kartonskimi škatlami. Tožilci so povedali, da je bil pokal spravljen v kovčku v redko uporabljenem prostoru kleti, kjer ga niti slučajno niso iskali.

Pokal je izginil novembra, potem ko so tatovi vlomili v klubske prostore z glavnim ključem in transponderjem, je povedal generalni direktor Bob Hanning. Berlinski lisjaki so prijavili krajo pokala, približno dva meseca pozneje je policija aretirala dva osumljenca, vendar pokala ni mogla najti. Bali so se, da so pokal že stalili.

Zdaj se klub in policija sprašujeta, ali so storilci pokal skrili v kleti in ga nameravali odnesti kasneje. "Javna objava zadeve jih je verjetno spodbudila, da tega niso storili," je klub sporočil v izjavi. Prvi mož nemške lige Frank Bohmann je lisjakom že obljubil nov pokal. "To ni več potrebno, zadevo smo preklicali," je dejal Hanning.

rokomet izgubljeni pokal nemčija Füchse Berlin

Pri ACH Volleyju vlogo favorita pripisujejo Piacenzi

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

