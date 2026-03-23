'Ukraden pokal' našli v kleti klubskih pisarn nemškega prvaka

Osebje kluba je pokal med rednim letnim popisom in pregledom inventarja našlo za kartonskimi škatlami. Tožilci so povedali, da je bil pokal spravljen v kovčku v redko uporabljenem prostoru kleti, kjer ga niti slučajno niso iskali.

Pokal je izginil novembra, potem ko so tatovi vlomili v klubske prostore z glavnim ključem in transponderjem, je povedal generalni direktor Bob Hanning. Berlinski lisjaki so prijavili krajo pokala, približno dva meseca pozneje je policija aretirala dva osumljenca, vendar pokala ni mogla najti. Bali so se, da so pokal že stalili.

Zdaj se klub in policija sprašujeta, ali so storilci pokal skrili v kleti in ga nameravali odnesti kasneje. "Javna objava zadeve jih je verjetno spodbudila, da tega niso storili," je klub sporočil v izjavi. Prvi mož nemške lige Frank Bohmann je lisjakom že obljubil nov pokal. "To ni več potrebno, zadevo smo preklicali," je dejal Hanning.