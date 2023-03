Ukrajinci pozivajo k novemu bojkotu, tokrat sabljaških kvalifikacij za OI

Javno so Ukrajinci kritizirali tudi Mednarodno sabljaško zvezo, kjer so z veliko večino odobrili nastop ruskih in beloruskih športnikov. "Ta odločitev je za nas nesprejemljiva. Pravi šok," so še zapisali Ukrajinci in dodali, da je ljudem na zvezi pomembnejši ruski denar od olimpijskih načel. "Sram nas je dogajanja na zvezi."

"Pozivamo mednarodno sabljaško skupnost, naj podpre Ukrajino in ne nastopa proti Rusiji," so v zvezi z olimpijskimi kvalifikacijami zapisali na ukrajinski zvezi.

Sočasno z odločitvijo Moka se vse več mednarodnih panožnih športnih zvez odloča, da ruskim in beloruskim športnikom omogočijo vrnitev na tekmovanja. Velik je odpor predvsem v Ukrajini, ki ima pri svojih zahtevah številne zaveznike.

Predsednik Moka Thomas Bach je nedavno razložil, da je zanj nesprejemljiva izključitev športnika le na osnovi potnega lista in kraja rojstva, in to označil za diskriminacijo.

Najbolj pogosti so namigi, da bi ruski in beloruski športniki v Parizu nastopili z nevtralnimi simboli, če se bodo prej jasno izrekli za olimpijska načela, prav tako pa ne smejo aktivno podpirati agresije v Ukrajini.

Ni skrivnost, da je Mednarodni olimpijski komite (Mok) nakazal, da išče možnost, da bi športniki iz Rusije in Belorusije kljub vojni v Ukrajini lahko nastopili na igrah v Parizu. Oblika in način udeležbe sta še nejasna.

Zadeva je pomembna predvsem z vidika morebitnega bojkota olimpijskih iger v Parizu in odziva mednarodne javnosti.

Konkretno navajajo ruskega oligarha Ališerja Usmanova, ki finančno podpira zvezo, kljub temu, da je po izbruhu vojne v Ukrajini začasno zamrznil svojo predsedniško funkcijo. Tudi Evropska unija je proti Usmanovu uvedla ukrepe.

Posamezne zveze, denimo Nemci in Švedi, so po odločitvi mednarodne zveze, da ruski in beloruski športniki vnovič lahko tekmujejo, odpovedali za letos načrtovane mednarodne turnirje.

Sabljače so podprli tudi na Ukrajinski teniški zvezi, kjer izpostavljajo, da je tenis tisti šport, kjer omejitev za ruske in beloruske udeležence skorajda ni. A sami svojih igralcev s tekmovanj ne umikajo, saj so mnenja, da bi s tem uničili ukrajinski tenis. Seveda pa nadaljujejo s pozivom za prepoved nastopa tenisačev iz Rusije in Belorusije.

Pretrese doživlja tudi boks, kjer je vrsta držav bojkotirala svetovno prvenstvo za ženske, ker so se v ring vrnili boksarji iz Rusije in Belorusije. Vendar v povezavi z Mednarodno boksarsko zvezo velja tudi ugotovitev, da ima v svojih vrstah močno strujo, ki želi oblikovati svojo zvezo, bojkotu pa so se pridružile prav te države.

Vsega 16 mesecev pred igrami v Parizu je boj za in proti nastopu ruskih in beloruskih športnikov na igrah vse močnejši, bržkone pa se bo v prihodnjih mesecih še močno iskrilo, saj sledi obdobje, ko si bodo tekmovalci in tekmovalke morali v kvalifikacijah priboriti pravico nastopa na igrah.