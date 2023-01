Ukrajinci zaradi možnosti vrnitve Rusov grozijo z olimpijskim bojkotom

Ukrajinski minister za šport Vadim Gutzeit je obvestil Mok, da ta država načrtuje bojkot iger v Parizu, če bo krovna mednarodna športna organizacija dovolila nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem, poroča dpa.

"Ne more biti dogovora s predstavniki terorističnih držav," je dejal Gutzeit. Dokler traja vojna v Ukrajini, se bo ta država zavzemala za sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Po mnenju Gutzeita športnikom teh dveh držav ne bi smeli dovoliti nastopa niti v primeru, da bi nastopali brez nacionalnih simbolov pod nevtralno zastavo.

"Upam, da bodo vse zveze, športniki in mednarodna skupnost pozorno spremljali dogajanje in da nam ne bo treba poseči po tem skrajnem ukrepu," je glede bojkota Pariza še dodal minister Gutzeit.

Nedavno je Mok po posvetovanju z mednarodnimi in nacionalnimi zvezami ter s predstavniki športnikov odločil, da bo preiskal načine, kako bi ruske in beloruske športnike kljub vojni v Ukrajini vrnil na olimpijske igre v Parizu 2024.

Strogi pogoji za udeležbo Rusov in Belorusov vključujejo spoštovanje olimpijske listine in sankcij, ki vključujejo prepoved prikazovanja zastave, predvajanja himne, barv ali katerih koli drugih ruskih in beloruskih simbolov na športnih prireditvah. Mok se je pri tem skliceval na to, da nobenemu športniku ne bi smeli preprečiti tekmovanja zgolj zaradi njegovega potnega lista.