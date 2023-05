Ukrajinka Kostjuk v Parizu po porazu proti Belorusinji deležna žvižgov

Dvajsetletna Marta Kostjuk je proti drugi nosilki izgubila s 3:6 in 2:6, nato pa se z Belorusinjo ni želela rokovati. Večji del občinstva na igrišču Philippe Chatrier se je odzval s kriki in žvižgi, nekateri gledalci pa so zaploskali tudi ob njenem odhodu z igrišča.

Kostjuk se po tekmah noče rokovati z igralkami iz Rusije in Belorusije, obenem pa poziva odgovorne k jasni obsodbi ruske vojne v Ukrajini.