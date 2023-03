Ukrajinska teniška igralka zaradi napada panike odstopila proti Belorusinji

Nato je z zbranimi novinarji spregovorila o dogodkih pred srečanjem, ki so povzročili njeno stanje. "Pred nekaj dnevi sem govorila z direktorjem WTA Stevom Simonom in to kar sem slišala me je popolnoma šokiralo. Rekel mi je, da je on osebno proti vojni, če pa jo podpirajo igralci in igralke Rusije in Belorusije je to njihovo mnenje, ki me ne bi smelo vznemirjati. Dodal je, da bi se na mojem mestu počutil grozno," je pogovor o odnosu ženske svetovne teniške organizacije do vojne v Ukrajini povzela Ukrajinka.

Pred odpovedjo srečanja je Curenko premagala Dono Vekić, njena nesojena nasprotnica Arina Sabalenka pa se bo v osmini finala srečala s Čehinjo Barboro Krejčikovo. "Ta pogovor me je popolnoma šokiral in že na naslednjem srečanju mi je bilo zelo težko igrati in se zbrati. Ko pa bi morala danes stopiti na teren sem doživela panični napad. Preprosto nisem mogla stopiti na igrišče. Upam, da bom uspela te informacije preboleti in se bolje pripraviti na naslednji turnir," je zaključila Curenova.