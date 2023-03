Ukrajinska teniška igralka znova zavrnila rokovanje z rusko nasprotnico

Vojna med Ukrajino in Rusijo se več kot očitno ne odvija zgolj na bojiščih, ampak na vpletene državljane vpliva na vsakem koraku njihovega življenja. V svetu tenisa, kjer številne Ukrajinke in Rusinje dosegajo dobre rezultate, so soočenja zelo pogosta, na žalost pa so ti stiki prepogosto napeti tudi ob igriščih.

Ukrajinska teniška igralka Marta Kostjuk se je na turnirju Miami Open v drugem krogu soočila z Rusinjo Anastazijo Potapovo. Zmagala (6:1, 6:3) je Potapova, po koncu obračuna pa ji Ukrajinka ni želela seči v roko in čestitati. To se v primeru Kostjukove ni zgodilo prvič, saj je od začetka vojne enako storila tudi na srečanjih z Rusinjo Varvaro Gračevo in Belorusinjo Viktorijo Azarenko. icon-expand Marta Kostjuk FOTO: AP Po srečanju je Kostjukova dejala, da je ženska svetovna teniška organizacija WTA zavrnila prošnjo ukrajinskih teniških igralk za sestanek. "Niso odgovorili nič, popolna tišina," je dejala Ukrajinka. Potapova je nedavno na turnirju v Indian Wellsu pred srečanjem z Jessico Pegulo nosila majico ruskega nogometnega kluba Spartak Moskva. WTA jo je za to potezo uradno opozoril, pozneje pa je njeno odločitev kritizirala tudi številka ena ženskega tenisa Poljakinja Iga Swiatek. PREBERI ŠE Ukrajinski tenisačici WTA pozivata k ukrepanju, Stahovski pa se bo boril za domovino "Z veliko stvarmi, ki jih počne WTA, se ne strinjam in to se ne bo kmalu spremenilo," je majico 21-letne Rusinje komentirala Kostjukova. "Opozorilo? Ni pomembno. Dali so ji zgolj opozorilo, lahko bi jo tudi suspendirali, kaj jaz vem. O tem ne želim zares govoriti, ker je smešno. Na koncu bom samo prejela veliko kritik na spletu. Kar koli bom rekla, me bodo še bolj sovražili," je še dodala 38. igralka sveta.