Prisotnost Jevgenija Rilova na govoru ruskega predsednika Vladimirja Putina na mitingu v Moskvi pred nekaj meseci, je ukrajinskega plavalca Mihajla Romančuka vznemirila do te mere, da se je odrekel dolgoletnemu prijateljstvu. Mihajlo Romančuk in Jevgenij Rilov sta bila, kot sam trdi, še do nedavnega velika prijatelja. Vse se je spremenilo, ko je bil Rilov viden na Putinovem govoru. "Podpiram sankcije za ruske športnike. V vsakem trenutku stojim za tem," je za otoške medije med drugim dejal Romančuk in sporočil, da Jevgenij Rilov zanj ne obstaja več. Še več, nekdanjega dobrega prijatelja v in ob bazenu ne želi več videti do konca svojih dni, po tem ko se je ta na mitingu v Moskvi pojavil s simbolom Z, obeležjem ruske vojske. "Najino prijateljstvo je razpadlo. Pravzaprav ne želim več govoriti o njem. Povem lahko le, da sem pripravljen iti do konca." Otoški mediji so seveda želeli še več mesa in krvi. "Če mi nekdo reče, da šport ni politika, mu lahko le odvrnem, da je največja sfera politike. Povsem primerna in ustrezna je odločitev, da se ruskim športnikom prepove sodelovanje v mednarodnih arenah."