Olimpijec v težavah zaradi zamrznjenega semena poginulega konja

44-letni Francoz Simon Delestre je na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 osvojil bronasto medaljo v ekipnem preskakovanju zaprek. Takrat konj Couletto, ki ga je nekoč jahal, ni bil več med živimi, za seboj pa je pustil zajetne zaloge svojega zelo zaželenega semena.

Leta 2008 ga je v zameno za 800.000 evrov kupil lastnik, ki zdaj trdi, da je konjevo zamrznjeno spermo, ki bi jo lahko prodal za mastne denarce, saj je bila zaradi njegovih odličnih genetskih predispozicij za moč, vzdržljivost in skakanje ter njegovega značaja zelo zaželena, brez njegove odobritve prodal Delestre. Po poginu konja se je cena njegovih "sadov" občutno zvišala.

