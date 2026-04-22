Olimpijec v težavah zaradi zamrznjenega semena poginulega konja

44-letni Francoz Simon Delestre je na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 osvojil bronasto medaljo v ekipnem preskakovanju zaprek. Takrat konj Couletto, ki ga je nekoč jahal, ni bil več med živimi, za seboj pa je pustil zajetne zaloge svojega zelo zaželenega semena.
Leta 2008 ga je v zameno za 800.000 evrov kupil lastnik, ki zdaj trdi, da je konjevo zamrznjeno spermo, ki bi jo lahko prodal za mastne denarce, saj je bila zaradi njegovih odličnih genetskih predispozicij za moč, vzdržljivost in skakanje ter njegovega značaja zelo zaželena, brez njegove odobritve prodal Delestre. Po poginu konja se je cena njegovih "sadov" občutno zvišala.
Trgovina s konjskim semenom je večmilijonska industrija, kjer goljufije zaradi zapletene in netransparentne sledljivosti niso redke. Leta 2024 je veliko prahu dvignil italijanski primer konja Varenne z več sto "nelegitimnimi potomci". Tveganja povečujejo globalno povpraševanje, posredniki ter spori glede lastniških pravic po poginu elitnih žrebcev. Cena semena lahko doseže do 1.150 € na mililiter, kar pomeni več kot 1,1 milijona € na liter in velja za eno od najdražjih tekočin na svetu.
