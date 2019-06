'Zeleni' Ulissi zadržal prednost in slavil na slovenski pentlji

Zadnja etapa v dolžini 167,5 kilometra je imela cilj v Novem mestu, na Glavnem trgu. Kolesarji so med Trebnjem in Novim mestom morali premagati pet vmesnih sprintov ter dva vzpona, noben pa ni bil prezahteven. Kolesarje je čakal ravninski profil etape, zato je moral Diego Ulissi (UAE Team Emirates) le mirno pripeljati do konca, da je drugič v karieri dvignil pokal zmagovalca na slovenski pentlji. Prvič je 29-letni Torinčan zmagal leta 2011.

Glavnino dela za skupno zmago na Dirki po Sloveniji je italijanski kolesar sicer opravil na četrti, kraljevski etapi, zeleno majico pa je nato obdržal do konca dirke. V veliko pomoč mu je bil moštveni kolega Tadej Pogačar, ki se je podredil moštvo in pomagal Italijanu do zmage, v nedeljo pa v zadnji etapi zasedel osmo mesto. V igri za zmago je bil sicer do zadnjih metrov včeraj, tokrat pa je Pogačarjevo vlogo prevzel Luka Mezgec (Mitchelton–Scott), ki pa v boju do cilja ni uspel zlomiti Italijana Giacoma Nizzola(Dimension Data). Tretji je čez ciljno črto zapeljal Novozelandec Shane Archbold (Bora–Hansgrohe).

Ulissi je v zeleno majico vodilnega prikolesaril v petek v Idriji, v najtežji, sobotni etapi je brez pretresov prišel v cilj skupaj še s trojico najboljših, v nedeljo pa je prav tako dan preživel brez posebnih težav. Tuji kolesarji so po njegovi zaslugi prišli do 14. končne zmage na "slovenskem Touru", Italijani do četrte. Drugo mesto v skupnem seštevku je osvojil Italijan Giovanni Visconti (Neri Sottoli–Selle Italia–KTM), tretje Rus Aleksandr Vlasov (Gazprom–RusVelo), na četrtem mestu je bil najboljši Slovenec Pogačar. Mladi Komendčan je tretjo leto po vrsti osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja.