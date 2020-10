Ulissiju 13. etapa Gira, rožnati Almeida tik za njim

Ulissi je bil v zadnjih metrih močnejši od Almeide in Konrada, Portugalec pa je z drugim mestom in bonifikacijo še povečal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima 40 sekund prednosti pred Nizozemcem Wilcom Keldermanom (Sunweb), tretji je Španec Pello Bilbao (Bahrain McLaren) s še devet sekund večjim zaostankom. Slovenska kolesarja iz ekipe Bahrain McLaren sta današnjo etapo na Giru končala na 90. mestu (Domen Novak) in 105. (Jan Tratnik). V skupnem seštevku pa je v nekoliko boljšem položaju Tratnik na 79. mestu (+ 1:37:25), medtem ko je Novak 98. (+ 1:59:48).

Začetek odločitve o etapni zmagi je padel kakšnih 20 kilometrov pred ciljem etape, ko se je Ulissi pomaknil na čelo skupine, v kateri je bil tudi Almeida, in začel narekovati ritem. Tako sta iz igre izpadla sprinterja Arnaud Demare in Peter Sagan, ki je pred dnevi končno dobil prvo etapo na letošnjih velikih dirkah, pred ciljno črto pa so vlekli kolesarji UAE Emirates in Deceuninck-QuickStep. Skoraj do cilja je Ulissija pripeljal sotekmovalec Brandon McNulty in omogočil Italijanu zadnji napad, na ciljni črti pa je lahko dvignil roke pred Almeido.

"Na zadnjem vzponu je ekipa opravila izvrstno delo. Kolegi so mi vse pripravili, znebili smo se sprinterjev in zmanjšali skupino. Ni mi bilo lahko, ker sem bil po hitrem zadnjem vzponu kar utrujen, toda McNulty je fantastično vodil. Na koncu sem se samo pognal čez cilj," je uspešen dan opisal Ulissi in dodal: "V dobri formi sem že vso sezono, nisem pa si mislil, da bom dobil še eno etapo."

Almeida je imel po koncu etape mešane občutke, saj je bil zadovoljen, da je rožnata majica še trdneje v njegovih rokah, a razočaran, ker mu je etapna zmaga ušla za nekaj centimetrov."Malo mi je žal, ker sem bil drugi, želel sem si, da bi etapo dobil. Bil sem res blizu, ampak ne dovolj. Jutri nas čaka težak kronometer, upam, da bom lahko dal vse od sebe," je dejal Almeida. V soboto čaka kolesarje na Giru 14. etapa, 34,1 km dolga vožnja na čas od Conegliana do Valdobbiadena.

Izidi 13. etape (Cervia–Monselice, 192 km):

1. Diego Ulissi (Ita/UAE Emirates) 4:22:18

2. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep)

3. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe)

4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos)

5. Mikkel Froelich Honore (Dan/Deceuninck-Quickstep)

6. Sergio Samitier Samitier (Špa/Movistar)

7. Jakob Fuglsang (Dan/Astana)

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain McLaren)

9. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo)

10. Jai Hindley (Avs/Sunweb) vsi isti čas

...

90. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) + 9:25

105. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 13:20

Skupno:

1. Joao Almeida (Por/Deceuninck-Quickstep) 53:43:58

2. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) + 0:40

3. Pello Bilbao (Špa/Bahrain McLaren) 0:49

4. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo) 1:07

4. Domenico Pozzovivo (Ita/NTT) 1:03

5. Vincenzo Nibali (Ita/Trek-Segafredo)1:07

6. Patrick Konrad (Avt/Bora-Hansgrohe) 1:17

7. Jai Hindley (Avs/Sunweb) 1:25

8. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 1:27

9. Fausto Masnada (Ita/Deceuninck - Quick Step) 1:42

10. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 2:26

...

79. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-McLaren) 1:37:25

98. Domen Novak (Slo/Bahrain-McLaren) 1:59:48