Ulissiju druga etapa, Tratnik skupno sedmi

Zaključni, 3,7 kilometra dolg klanec ob zmerni naklonini v povprečju 5,3 odstotka ni ponudil boja med favoriti, v ospredju pa so bili tudi nekateri eksplozivni sprinterji, predvsem Peter Sagan(Bora-Hansgrohe) in Michael Matthews (Sunweb). Sagan je nato ušel na koncu četrtemu Matthewsu, a mu je v zaključku za sprint zmanjkalo nekaj moči. Kilometer in pol pred ciljem je napadlo moštvo UAE Team Emirates za zmagovalca lanske dirke po Sloveniji, ItalijanaDiega Ulissija. Napadi so se vrstili, tudi Sagan pa je vsega 200 metrov pred koncem ujel trojico ubežnikov, v zaključku pa ga je presenetil Ulissi, ki je pobegnil po levi strani, zaradi česar mu izkušeni Slovak ni mogel slediti. Jan Tratnik (Bahrain-McLaren) je v cilj pripeljal s skupino favoritov, pet sekund za najboljšimi. V skupnem seštevku je napredoval z 11. na sedmo mesto, zaostaja pa 42 sekund. V boju za rožnato majico vodilni ostaja zmagovalec kronometra, ItalijanFilippo Ganna (Ineos Grenadiers). Drugi je Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step) z 22 sekundami zaostanka. Na tretjem mestu Valižan Geraint Thomas(Ineos Grenadiers) zaostaja še sekundo več. Na dirki je zaradi bolezni odstopil Rus Aleksandr Vlasov(Astana), ki je veljal za enega skritih favoritov in sodi v val talentiranih mladih kolesarjev, v naslednjih treh tednih pa je bil predviden kot pomočnik Dancu Jakobu Fuglsangu. Ta je v dveh etapah izgubil najpomembnejša zaveznika v lovu na zmago na Giru, potem ko je na kronometru grdo padel Kolumbijec Miguel Angel Lopez.

V ponedeljek kolesarje čaka nova zahtevna etapa od Enne do zaključnega vzpona na Etno (150 km). Na cesti proti ognjeniku je četrto etapo leta 2017 dobilJan Polanc, tokrat pa v tretji etapi letošnjega Gira ni pričakovati slovenskih kolesarjev v ospredju.