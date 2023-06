Umetna inteligenca bo v svet tenisa na velika vrata vstopila na Wimbledonu

Umetna inteligenca bo tudi komentirala in analizirala žreb pred turnirjem pri posameznikih in posameznicah. "Ta novost bo ljubiteljem tenisa omogočila, da odkrijejo anomalije in potencialna presenečenja, ki na prvi pogled ne bi bila očitna," so dejali pri IBM-u.

Podatki o položaju žoge, igralcev in udarcih igralcev bodo vpisani v modele umetne inteligence, ki bodo te podatke analizirali in rezultate analiz posredovali sistemu, ki deluje na principu "chatbotov". Ta sistem bo potem posredoval komentarje, ki bodo po trditvah njegovih ustvarjalcev specifično prilagojeni tenisu in Wimbledonu. Te komentarje bodo potem posredovali modelom umetne inteligence, ki besedilo pretvarjajo v zvok. Vse to naj bi se dogajalo skoraj istočasno. IBM je priznal, da je to prvi korak h končnemu cilju komentiranja teniških tekem v živo na podlagi umetne inteligence.