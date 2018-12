Umik iz kolesarstva: Froome in druščina kmalu brez glavnega sponzorja

Britanska ekipa je s približno 40 milijoni evrov debelim proračunom ena izmed najbogatejših v pelotonu. Sky je svojo kolesarsko ekipo zagnal leta 2010. Njihov glavni cilj je bil osvojiti prestižno dirko po Franciji z britanskim kolesarjem. Velika želja se je uresničilo že leta 2012 po zaslugi Bradleya Wigginsa. Nove razsežnosti pa so se začele z obdobjem Chrisa Frooma, s katerim je Sky dosegel vrhunec v obdobju od leta 2013 do 2017. Froome je skupni zmagovalec Toura postal v letih 2013, 2015, 2016, 2017, ko je zmagal tudi na španski pentlji Vuelti, letos je dobil dirko po Italiji. Rumeno majico na Touru je letos v majici Skya osvojil Geraint Thomas. Madež na podobo Skyja je padel ob dopinški aferi, čeprav je bil Froome oproščen vseh obtožb. Vodja in ustanovitelj ekipe David Brailsford je prepričan, da umik Sky kot glavnega pokrovitelja ne pomeni tudi konca kolesarske ekipe: "Nismo še končali na noben način. Pred nami je še eno vznemirljivo leto tekmovanja in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo tudi v letu 2019 nadaljevali uspehe."

"Ekipa je odprta za prihodnost in možnost sodelovanja z novim partnerjem, če se bo ponudila prava priložnost. Za zdaj bi se rad zahvalil vsem kolesarjem in sodelavcem, bivšim in zdajšnjim - in predvsem ljubiteljem kolesarstva, navijačem, ki so nas podprli v tej avanturi," se je odzval Brailsford.