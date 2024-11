Umrl eden največjih trenerjev v zgodovini gimnastike

Bela Karolyi, po narodnosti Madžar, je bil trener Nadie Comaneci, prve telovadke v zgodovini, ki je na olimpijskih igrah dobila popolno oceno deset, vodil pa jo je tudi do zlatih medalj na OI v Montrealu leta 1976 in leta 1980 v Moskvi. Pozneje je z ženo in prav tako trenerko Marto leta 1981 pobegnil v ZDA, kjer je med drugim vodil Mary Lou Retton do zlata na OI v Los Angelesu leta 1984. "Imel je velik vpliv na moje življenje. Počivaj v miru, Bela Karolyi," je napisala Nadia Comaneci na svojem Instagramu, kjer je dodala črno belo fotografijo, na kateri sta skupaj v njeni mladosti.

"Bil je človek, čigar vpliv je bil velik ne le na moje življenje, ampak nedvomno tudi na zgodovino gimnastike. Bil je kompleksna oseba, združeval je moč in silo, imel pa tudi mehkejšo plat, kar je pustilo trajen pečat na vseh, ki so bili okrog njega," je ena največjih telovadk in športnic v zgodovini zapisala na omrežju X. "Njegove ostre besede in kritični značaj so me težko bremenili. Čeprav je bil najin odnos poln težav, so mi nekateri izmed tistih trenutkov pomagali, da sem prišla do lastne poti," je dodala Comanecijeva.