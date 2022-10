Umrl je 36-letni udeleženec londonskega maratona

Prireditelji maratona so danes sporočili, da se je 36-letni udeleženec na 37. kilometru preizkušnje zgrudil in kasneje umrl. Moški je bil iz jugovzhodne Anglije in več podrobnosti ne bo objavljeno, ker je družina prosila za zasebnost. Vzrok smrti bodo ugotovili naknadno z zdravniškim pregledom. Organizatorji so povedali, da je bil tekač takoj oskrbljen in da je reševalno vozilo prispelo v treh minutah, a je pozneje v bolnišnici umrl.

Organizatorji dogodka so v izjavi zapisali: "Z globoko žalostjo potrjujemo smrt udeleženca londonskega maratona TCS 2022. Vsi, ki sodelujejo pri organizaciji londonskega maratona, bi radi izrazili iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem. Družina je zahtevala zasebnost in v skladu z njihovimi željami ne bodo objavljeni nobeni nadaljnji podatki."

Od prvega londonskega maratona 29. marca leta 1981 je bila v dobrodelne namene zbrana več kot milijarda angleških funtov, leta 2016 pa je milijonti tekmovalec v zgodovini tega dogodka prečkal ciljno črto. Na letošnjem (nedeljskem) maratonu je teklo več kot 40.000 tekačev, v elitni konkurenci sta zmagi slavila etiopska atletinja Yalemzerf Yehualaw in Kenijec Amos Kipruto.