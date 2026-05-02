Umrl je Zanardi, simbol neuničljivosti in izjemne volje do življenja

Milano, 02. 05. 2026 10.38 pred 57 minutami 1 min branja 7

Avtor:
M.J.
Alex Zanardi

V 60-letu starosti je umrl nekdanji dirkač formule ena in ameriške serije Cart ter pozneje odlični paralimpijec Alessandro Alex Zanardi. Italijan je bil znan kot simbol neuničljivosti in izjemne volje do življenja, potem ko je po hudi nesreči leta 2001 izgubil obe nogi, a se kasneje vrnil k tekmovanju in postal (večkratni) paraolimpijski prvak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Alessandro Alex Zanardi je v športnem svetu znan kot velik borec, ki se nikoli ne preda. Leta 2001 je na dirki serije cart na nemškem Lausitzringu preživel hudo nesrečo, v kateri je po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti ostal brez obeh nog.

Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa, je pa tudi zamenjal športno panogo in zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate. Postal je globalna ikona ne le zaradi rezultatov, ampak predvsem zaradi odnosa do življenja.

V formuli ena je nastopal v devetdesetih letih za ekipe Jordan, Minardi, Lotus in Williams, vendar svojega največjega uspeha ni dosegel v Evropi, temveč v Združenih državah Amerike. V seriji cart je postal prava superzvezda. Z agresivnim slogom vožnje, spektakularnimi prehitevanji in nalezljivo energijo je osvojil naslova prvaka v sezonah 1997 in 1998 ter postal eden najbolj priljubljenih dirkačev ameriškega avtomobilizma.

Motocikli že drvijo po stezi v Balatonu

Krimovke favoritinje pokala: 'Vsi vemo, kaj se od nas pričakuje, to ni nič skritega'

Moskisvet.com Poslovil se je človek, ki je premikal meje mogočega
24ur.com Uresničitev sanj za Italijana: na sloviti pokal postavil ploščico s svojim imenom
24ur.com Nova tragična nesreča v svetu motociklizma
24ur.com MotoGP se spominja Marca Simoncellija
24ur.com V hudi prometni nesreči umrl hrvaški olimpijec Antonio Rački
24ur.com Zarco s prehitevanjem v zadnjem krogu do zmage na Phillip Islandu
Moskisvet.com Rusija žaluje, zgodila se je strašna tragedija
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mac-tat
02. 05. 2026 11.20
Žal, tudi legende F1 Senne, ki je umrl leta 1994 na dirkališču v Imoli (Italija) ni med nami. Tudi legenda Schumaher je od leta 2013 v komi, ko se je poškodoval na smučanju. Tako pač strvari gredo v življenju. RIP.
M.M.Miša
02. 05. 2026 11.17
RIP😥
HoseArmando
02. 05. 2026 11.16
mi umeramo kle OD DELA!
HoseArmando
02. 05. 2026 11.16
PA OD REPRESIJE!
HoseArmando
02. 05. 2026 11.18
DELO SOLOBAJA!
HardKore
02. 05. 2026 10.52
R.I.P. legenda
bibaleze
Portal
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Najboljši vrtčevski recept za makaronovo meso
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
Kako biti najboljša opora noseči ženski?
zadovoljna
Portal
Strta igralka po nenadni smrti nekdanjega partnerja in dolgoletnega prijatelja
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Dnevni horoskop: Ribe sledijo intuiciji, strelci so umirjeni
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Strokovnjakinja razkriva, zakaj dragi izdelki za lase ne delujejo
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
Vzorec, ki ga to pomlad vidimo na vsakem koraku
vizita
Portal
Čudež, ki mu ni bil dan: vplivnež s posebno obliko glave osvaja internet
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Suhe slive za prebavo: staro ljudsko sredstvo z dokazanim učinkom
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
Kašelj, ki traja več kot en teden: kdaj je lahko opozorilni znak
cekin
Portal
Opomin na delovnem mestu zaradi obleke: Je kriva postava?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
S Prijatelji še vedno služi milijone
S Prijatelji še vedno služi milijone
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
moskisvet
Portal
'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Tisti večer na službeni zabavi je med njima spremenil vse
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Pot nad oblaki, ki ti vzame dih – in te ne spusti zlahka
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
dominvrt
Portal
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
okusno
Portal
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
voyo
Portal
Naključni morilec
Sovjetske kavbojke
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
