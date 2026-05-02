Umrl je Zanardi, simbol neuničljivosti in izjemne volje do življenja

Alessandro Alex Zanardi je v športnem svetu znan kot velik borec, ki se nikoli ne preda. Leta 2001 je na dirki serije cart na nemškem Lausitzringu preživel hudo nesrečo, v kateri je po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti ostal brez obeh nog.

Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa, je pa tudi zamenjal športno panogo in zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate. Postal je globalna ikona ne le zaradi rezultatov, ampak predvsem zaradi odnosa do življenja.

V formuli ena je nastopal v devetdesetih letih za ekipe Jordan, Minardi, Lotus in Williams, vendar svojega največjega uspeha ni dosegel v Evropi, temveč v Združenih državah Amerike. V seriji cart je postal prava superzvezda. Z agresivnim slogom vožnje, spektakularnimi prehitevanji in nalezljivo energijo je osvojil naslova prvaka v sezonah 1997 in 1998 ter postal eden najbolj priljubljenih dirkačev ameriškega avtomobilizma.