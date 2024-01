Umrl je Bogdan Svet, oče smučarke Mateje Svet

Rodil se je 3. februarja 1933 v Ljubljani, kjer je dokončal Visoko šolo za telesno kulturo ter bil po izobrazbi profesor športne vzgoje. Sprva je bil profesor telesne vzgoje na Srednji gradbeni šoli, nato pa vrsto let na Biotehniški fakulteti. Znan je bil po tem, da se je aktivno ukvarjal s študenti, skrbel za njihovo kondicijo in skupaj z njimi tekel po Rožniku.

Seveda je bil aktiven športnik tudi sam in športu predan celo življenje. V mladosti je tekmoval v teku na smučeh, dolga leta pa je bil tudi izvrsten tekmovalec v kajaku na divjih vodah, tako v slalomu kot spustu, bil je tudi učitelj alpskega smučanja in del ZVUC - zveze učiteljev, vaditeljev in trenerjev smučanja ter sodeloval na tečajih smučanja. Pogost gost je bil v gorah, kjer je poznal skoraj vse poti in smeri, zelo veliko časa pa je namenil tudi kolesarjenju. Kolegi iz kajakaških dni se spominjajo njegovih udejstvovanj v ekipnih športih, kjer je nemalokrat predelal pravila, ali jih dopolnil.

Kajakaško pot je začel v ljubljanskem brodarskem društvu, današnjem klubu Ljubljana na Livadi. Kajakaštvu je bil zapisan od rane mladosti pa vse do visoke starosti, saj ga je bilo mogoče še nedolgo tega videti s kajakom na strehi avtomobila na poti v Tacen ali na Ljubljanico. V kajakaštvu je bil vrsto let aktiven športnik, ki je uspehe dosegal v slalomu in spustu na divjih vodah, nato pa je svoje znanje in izkušnje na več generacij prenašal še v vlogi trenerja.

Tekmovati je začel v zgodnjih 50-letih ter se leta 1953 udeležil svetovnega prvenstva v Meranu, kjer je skupaj z Milanom Zadelom in Jožetom Ropretom osvojil četrto mesto v ekipni tekmi kajakašev. Enak rezultat v ekipnih vožnjah so skupaj z Zadelom in Jožetom Ilijo ponovili tudi leta 1955, ko je Tacen prvič v zgodovini gostil svetovno prvenstvo. Natopil je še na svetovnem prvenstvu leta 1959 v Ženevi, tekmovalno kariero na svetovnih prvenstvih pa je zaključil leta 1965 v avstrijskem Spittalu.