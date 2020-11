Umrl je Miroslav Steržaj

Steržaj je tudi prejemnik Bloudkove plakete za tekmovalne dosežke v kegljanju (prva podelitev Bloudkovih priznanj leta 1965), prejemnik Bloudkove nagrade za tekmovalne dosežke v kegljanju leta 1968, prvi predsednik Športne zveze Ljutomer, častni predsednik Športne zveze Ljutomer in častni občan Občine Ljutomer. Športno pot je začel, ko je prišel v Ljutomer. Leta 1955 se je uvrstil v kegljaško reprezentanco Jugoslavije in bil član izbrane vrste polnih 30 let.

Na največjih tekmovanjih je osvojil 16 medalj, od tega 12 na svetovnih in štiri na evropskih prvenstvih. Na slovenskih in jugoslovanskih posamičnih prvenstvih je osvojil 26 medalj, od tega 15 zlatih, osem srebrnih in tri bronaste. V karieri je skupno nabral 500 pokalov in medalj.