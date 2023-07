Umrl je novinar in komentator Tom Lajevec

Tomaž Lajevec je na nacionalni televiziji delal od leta 1978 do upokojitve leta 2003. Prenašal je dogajanje na poletnih in zimskih olimpijskih igrah, najbolj znan pa je bil po prenosih smučarskih skokov in teniških dvobojev. Med drugim je spremljal vseh 15 zmag Primoža Peterke in njegovo osvojitev obeh kristalnih globusov.