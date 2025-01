Umrl je Tone Turnšek

V 85. letu je umrl Tone Turnšek. Bil je dolgoletni predsednik RK Celje Pivovarna Laško. V času njegovega predsedovanja je klub dosegel največje uspehe, ki so se vpisali v zgodovino slovenskega rokometa. Najbolj sta seveda ostala v spominu naslov evropskih prvakov 2004 in evropskega superpokala leto kasneje. Kot direktor takratne Pivovarne Laško je bil tudi velik podpornik in sponzor Rokometne zveze Slovenije.



Turnšek je bil v takratnem obdobju član predsedstva RZS, določen čas tudi podpredsednik zveze, in je za svoje delovanje v dobro slovenskega rokometa, ob praznovanju 50-letnice zveze, postal njen častni član. "Gospod predsednik, hvala za vašo izjemno predanost, ljubezen do rokometa, vse lovorike in vso veselje v očeh, srcih in na obrazih navijačev celjskega kluba. Za vedno boste z zlatimi črkami zapisani v zgodovino najuspešnejšega moškega športnega kolektiva. Gospod Tone, HVALA za vse," so med drugim zapisali na uradni spletni strani celjskega kluba.