Umrl legendarni igralec bejzbola, ki je preživel Hirošimo

Isao Harimoto, rojen na Japonskem korejskim staršem, se je naučil igrati kot levičar, potem ko je v nesreči pri štirih letih utrpel hude opekline, zaradi katerih je imel omejeno gibljivost desne roke. Kot petletni otrok je preživel eksplozijo atomske bombe, ki so jo Američani odvrgli na Hirošimo 6. avgusta 1945. Njegova mati je skočila pred njega in njegovo sestro ter ju zaščitila pred eksplozijo.

V karieri je zbral 3085 udarcev, kar še vedno velja za rekord v japonski profesionalni ligi. Harimoto ostaja edini igralec v zgodovini japonske lige, ki je presegel mejnik 3000 udarcev. Igral je za več japonskih ekip, vključno z izjemno uspešnimi velikani Yomiuri Giants, zaradi svoje mojstrske igre pri odbijanju si je prislužil vzdevek "stroj za udarce".

Upokojil se je leta 1981 po 23 profesionalnih sezonah in nato deloval kot televizijski komentator. Harimota so leta 1990 sprejeli v japonski hram slavnih bejzbola.