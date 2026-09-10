Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Umrl legendarni igralec bejzbola, ki je preživel Hirošimo

Tokio, 10. 09. 2026 14.47 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Isao Harimoto

Umrl je sloviti japonski igralec bejzbola Isao Harimoto, ki je preživel tudi eksplozijo atomske bombe nad Hirošimo in postal prvi Japonec, ki je v karieri zbral več kot 3000 udarcev. Star je bil 86 let, so poročali mediji, med njimi francoska tiskovna agencija AFP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Isao Harimoto, rojen na Japonskem korejskim staršem, se je naučil igrati kot levičar, potem ko je v nesreči pri štirih letih utrpel hude opekline, zaradi katerih je imel omejeno gibljivost desne roke. Kot petletni otrok je preživel eksplozijo atomske bombe, ki so jo Američani odvrgli na Hirošimo 6. avgusta 1945. Njegova mati je skočila pred njega in njegovo sestro ter ju zaščitila pred eksplozijo.

V karieri je zbral 3085 udarcev, kar še vedno velja za rekord v japonski profesionalni ligi. Harimoto ostaja edini igralec v zgodovini japonske lige, ki je presegel mejnik 3000 udarcev. Igral je za več japonskih ekip, vključno z izjemno uspešnimi velikani Yomiuri Giants, zaradi svoje mojstrske igre pri odbijanju si je prislužil vzdevek "stroj za udarce".

Upokojil se je leta 1981 po 23 profesionalnih sezonah in nato deloval kot televizijski komentator. Harimota so leta 1990 sprejeli v japonski hram slavnih bejzbola.

bejzbol isao harimoto

Gaberšek: S kakšno napako manj je bil Zagreb premagljiv

24ur.com Umrl je zvezdnik serije Tarzan Ron Ely
24ur.com Umrl priljubljen japonski igralec Tatsuya Nakadai
24ur.com Umrl je filmski režiser Otar Iosseliani
24ur.com Umrl je nemški igralec Udo Kier
Moskisvet.com Umrl slavni igralec, ki je nastopil v številnih uspešnicah
24ur.com Poslovil se je Hamina, alžirski režiser in dobitnik zlate palme
24ur.com Umrl je Jedinko Perica
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
Njen bivši pričakuje otroka s 27-letnico
zadovoljna
Portal
Ta Slovenec je osvojil srce znane hrvaške voditeljice
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
Vajeni sta glamurja, zdaj bosta morali preživeti z enim evrom na dan
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
vizita
Portal
Obsežna študija razkrila povezavo med uživanjem mesa in rakom želodca
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
cekin
Portal
Vdova Saše Popovića prodala luksuzna apartmaja v Opatiji, na prodaj tudi družinska jahta
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
Številni slovenski delodajalci ponujajo to ugodnost. A kdo jo uporablja?
moskisvet
Portal
Slovenec na vrhu sveta: 90 dni sam v ekstremni kanadski divjini
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa
Kako zaščititi avto pred nevihto?
Kako zaščititi avto pred nevihto?
dominvrt
Portal
Mokre superge po dežju? Večina ljudi naredi eno napako, zaradi katere začnejo smrdeti
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta Darja in Andrej vseeno kupila 200 let staro hiško?
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
okusno
Portal
Tanja s potezo, ki je navdušila MasterChef sodnike
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929