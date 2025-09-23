Umrl Nikola Pilić

Kot so zapisali pri HRT, je Nikola Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Sprožil je spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa. Kot trener je Pilić vodil številne odlične teniške igralce, bil je tudi eden ključnih ljudi na začetku velike kariere srbskega rekorderja Novaka Đokovića.

Umrl je v starosti 87 let na Reki.