Umrl Nikola Pilić

Reka, 23. 09. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
6

Teniški strokovnjak Nikola Pilić, legenda hrvaškega in svetovnega tenisa, trener hrvaške reprezentance v Davisovem pokalu, ki je leta 2005 osvojila naslov prvaka, je umrl. Poseben je bil tudi zato, ker je do naslova popeljal tri različne države. Poleg Hrvaške je trikrat na vrh popeljal Zahodno Nemčijo in enkrat Srbijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so zapisali pri HRT, je Nikola Pilić spremenil svetovni tenis. Postavil je tudi temelje Združenja ATP, krovne svetovne teniške organizacije. Sprožil je spremembe, ki so vodile k profesionalizaciji tega športa. Kot trener je Pilić vodil številne odlične teniške igralce, bil je tudi eden ključnih ljudi na začetku velike kariere srbskega rekorderja Novaka Đokovića.

Umrl je v starosti 87 let na Reki.

tenis niki pilić
ptuj.si
23. 09. 2025 10.29
-19
Resno??? Čemu ta članek?
ODGOVORI
4 23
Kriss-slo
23. 09. 2025 10.32
+11
Dej ti si moten..to je legenda sv tenisa id..ot..vem da si ljubosumen na hrvate..in to z razlogom..izpades pa smesno da to kazes na ven namesto da trpis v sebi
ODGOVORI
16 5
Panter 63
23. 09. 2025 10.34
+11
Glej, ti si se v peskovniko v kratkem nazaj igral. Normalno da ne veš kdo je ta gospod. Butalec, probaj se v takšni priložnosti izogniti komentiranja če ti kaj ne odgovarja. Sploh ne brati članek. Imaš priložnosti pokazati svoj primitivizem v drugimi priložnosti. To novico so prenesle tudi druge agencije. RIP
ODGOVORI
14 3
Pajki
23. 09. 2025 10.39
+6
S tem komentarjem samo pokazes kako si neumen
ODGOVORI
10 4
DIKLOVE
23. 09. 2025 11.07
-1
Zakaj pa otroc v gazi ne dobijo članka?...bi rekli levi, ampak tukaj pa ne. 😂
ODGOVORI
3 4
knap11
23. 09. 2025 11.20
Panter.... Dobro si to napisal. Podobno bi tudi jaz.
ODGOVORI
0 0
