Umrl legendarni rokometaš Jugoslavije in ljubljanskega Slovana

Radivoj Krivokapič se je rodil, umrl in tudi začel kariero v Senti, na Kodeljevem pa preživel devet let. V Ljubljano se je preselil iz Partizana, pozneje pa igral še v Nemčiji in Španiji. S Slovanom je leta 1980 postal jugoslovanski prvak, leto pozneje pa nastopil v finalu pokala državnih prvakov, predhodniku Lige prvakov. Slovan je takrat na poti do finala izločil bolgarsko Sofijo, romunsko Steauo, Barcelono in CSKA iz Moskve, nato pa klonil proti Magdeburgu.

Z jugoslovansko reprezentanco je na olimpijskih igrah v Montrealu zasedel peto mesto, leta 1982 pa na svetovnem prvenstvu v Nemčiji osvojil srebrno kolajno.