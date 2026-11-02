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Umrl nekdanji atlet Branko Vivod

Topolščica, 02. 11. 2026 15.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Branko Vivod

V 83. letu starosti je v soboto po dolgi in težki bolezni umrl nekdanji član celjskega Kladivarja Branko Vivod, legendarni skakalec v višino, državni rekorder in reprezentant. V svoji bogati športni karieri, ki je trajala od leta 1962 do 1977, je Vivod napisal nekaj najsvetlejših poglavij v zgodovini jugoslovanske atletike.

Branko Vivod
Branko Vivod
FOTO: Facebook

Med številnimi dosežki Branka Vivoda izstopa šesto mesto na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 1966, je na družbenih omrežjih zapisala nekdanja jugoslovanska atletska zveza. V spominu ostaja tudi po tem, da je leta 1964 s preskočenimi 210 cm postavil jugoslovanski državni rekord, ter da je kar 21-krat oblekel dres jugoslovanske reprezentance. Trikrat je postal državni prvak, leta 1970 pa je v Beogradu dosegel osebni rekord – impresivnih 214 cm.

O njegovem izjemnem talentu in predanosti najbolje priča podatek, da je v zgolj dveh letih – med letoma 1962 in 1964 – svoj osebni rekord izboljšal za neverjetnih 20 centimetrov. Uporabljal je tehniko prestopanja in bil prvi Slovenec, ki je v skoku v višino preskočil dva metra.

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Posebej uspešen je bil kot veteran, saj je večkrat osvojil naslov svetovnega prvaka ter na veteranskih svetovnih in evropskih prvenstvih redno osvajal kolajne. Za izjemno kariero in prispevek k razvoju panoge je prejel srebrno zvezdo, Bloudkovo plaketo (2006) ter zlato plaketo Atletske zveze Jugoslavije.

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