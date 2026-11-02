Umrl nekdanji atlet Branko Vivod

Med številnimi dosežki Branka Vivoda izstopa šesto mesto na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 1966, je na družbenih omrežjih zapisala nekdanja jugoslovanska atletska zveza. V spominu ostaja tudi po tem, da je leta 1964 s preskočenimi 210 cm postavil jugoslovanski državni rekord, ter da je kar 21-krat oblekel dres jugoslovanske reprezentance. Trikrat je postal državni prvak, leta 1970 pa je v Beogradu dosegel osebni rekord – impresivnih 214 cm.

O njegovem izjemnem talentu in predanosti najbolje priča podatek, da je v zgolj dveh letih – med letoma 1962 in 1964 – svoj osebni rekord izboljšal za neverjetnih 20 centimetrov. Uporabljal je tehniko prestopanja in bil prvi Slovenec, ki je v skoku v višino preskočil dva metra.