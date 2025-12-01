Umrl nekdanji italijanski teniški as Nicola Pietrangeli

"Italijanski tenis žaluje za ikono. Umrl je Nicola Pietrangeli, edini Italijan, ki je bil sprejet v teniški hram slavnih," je danes sporočila tamkajšnja krovna zveza. Pietrangeli se je leta 1933 rodil v Tunisu italijanskemu očetu in ruski materi. V Italiji je veljal za največjo teniško ikono, dokler ga ni po uspehih presegel trenutno drugi igralec na svetovni lestvici Jannik Sinner.
V karieri je specialist za peščeno podlago osvojil 44 turnirjev v posamični konkurenci, vrhunec pa predstavljata naslova na Rolandu Garrosu v letih 1959 in 1960. Še dvakrat je v Parizu igral v finalu, obakrat je izgubil proti velikemu španskemu tekmecu Manolu Santani (1961, 1964), ki je umrl pred skoraj natanko štirimi leti.
V Parizu je Pietrangeli osvojil tudi grand slam med dvojicami (1959) in mešanimi dvojicami (1958), v Wimbledonu pa je v polfinalu med posamezniki leta 1960 ob svojem najboljšem nastopu izgubil proti Avstralcu Rodu Laverju. Na drugih turnirjih za grand slam je nastopal redko, le enkrat v Avstraliji in štirikrat v ZDA.
"Z globoko žalostjo se poslavljamo od Nicole Pietrangelija, legende italijanskega tenisa. Ciao, Nicola," so zapisali organizatorji mastersa v Rimu, turnirja, ki ga je Pietrangeli osvojil dvakrat.
V Davisovem pokalu je dvakrat igral v finalu z Italijo v letih 1960 in 1961 in obakrat izgubil proti Avstraliji. Med nastopanjem za reprezentanco je zbral kar 164 nastopov ter slavil 120 zmag, od tega 78 posamičnih in 42 med dvojicami, s čimer je še vedno rekorder v tem tekmovanju. Po teniški karieri je vodil reprezentanco Italije v Davisovem pokalu in jo kot selektor oziroma kapetan popeljal do takratnega prvega naslova leta 1976. Trenutno ima Italija štiri lovorike, potem ko je slavila v zadnjih treh letih.
Leta 1986 so Pietrangelija sprejeli v mednarodni hram slavnih, na 73. rojstni dan pa so po njem poimenovali tudi enega od teniških stadionov v Rimu, kjer v Foru Italicu poteka peščeni masters.
