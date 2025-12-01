Umrl nekdanji italijanski teniški as Nicola Pietrangeli

Pri italijanski teniški zvezi so potrdili, da je v 92. letu starosti umrl nekdanji teniški zvezdnik Nicola Pietrangeli. V svoji karieri je osvojil dva naslova za grand slam v Roland Garrosu, po koncu karierne poti pa je italijansko teniško reprezentanco popeljal do prvega naslova v Davisovem pokalu.

Nicola Pietrangeli FOTO: AP icon-expand

"Italijanski tenis žaluje za ikono. Umrl je Nicola Pietrangeli, edini Italijan, ki je bil sprejet v teniški hram slavnih," je danes sporočila tamkajšnja krovna zveza. Pietrangeli se je leta 1933 rodil v Tunisu italijanskemu očetu in ruski materi. V Italiji je veljal za največjo teniško ikono, dokler ga ni po uspehih presegel trenutno drugi igralec na svetovni lestvici Jannik Sinner. V karieri je specialist za peščeno podlago osvojil 44 turnirjev v posamični konkurenci, vrhunec pa predstavljata naslova na Rolandu Garrosu v letih 1959 in 1960. Še dvakrat je v Parizu igral v finalu, obakrat je izgubil proti velikemu španskemu tekmecu Manolu Santani (1961, 1964), ki je umrl pred skoraj natanko štirimi leti.

Nicola Pietrangeli FOTO: AP icon-expand

V Parizu je Pietrangeli osvojil tudi grand slam med dvojicami (1959) in mešanimi dvojicami (1958), v Wimbledonu pa je v polfinalu med posamezniki leta 1960 ob svojem najboljšem nastopu izgubil proti Avstralcu Rodu Laverju. Na drugih turnirjih za grand slam je nastopal redko, le enkrat v Avstraliji in štirikrat v ZDA. "Z globoko žalostjo se poslavljamo od Nicole Pietrangelija, legende italijanskega tenisa. Ciao, Nicola," so zapisali organizatorji mastersa v Rimu, turnirja, ki ga je Pietrangeli osvojil dvakrat.

Nicola Pietrangeli pri papežu Frančišku FOTO: AP icon-expand