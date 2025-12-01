Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Umrl nekdanji italijanski teniški as Nicola Pietrangeli

Rim, 01. 12. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Pri italijanski teniški zvezi so potrdili, da je v 92. letu starosti umrl nekdanji teniški zvezdnik Nicola Pietrangeli. V svoji karieri je osvojil dva naslova za grand slam v Roland Garrosu, po koncu karierne poti pa je italijansko teniško reprezentanco popeljal do prvega naslova v Davisovem pokalu.

Nicola Pietrangeli
Nicola Pietrangeli FOTO: AP

"Italijanski tenis žaluje za ikono. Umrl je Nicola Pietrangeli, edini Italijan, ki je bil sprejet v teniški hram slavnih," je danes sporočila tamkajšnja krovna zveza. Pietrangeli se je leta 1933 rodil v Tunisu italijanskemu očetu in ruski materi. V Italiji je veljal za največjo teniško ikono, dokler ga ni po uspehih presegel trenutno drugi igralec na svetovni lestvici Jannik Sinner.

V karieri je specialist za peščeno podlago osvojil 44 turnirjev v posamični konkurenci, vrhunec pa predstavljata naslova na Rolandu Garrosu v letih 1959 in 1960. Še dvakrat je v Parizu igral v finalu, obakrat je izgubil proti velikemu španskemu tekmecu Manolu Santani (1961, 1964), ki je umrl pred skoraj natanko štirimi leti.

Nicola Pietrangeli
Nicola Pietrangeli FOTO: AP

V Parizu je Pietrangeli osvojil tudi grand slam med dvojicami (1959) in mešanimi dvojicami (1958), v Wimbledonu pa je v polfinalu med posamezniki leta 1960 ob svojem najboljšem nastopu izgubil proti Avstralcu Rodu Laverju. Na drugih turnirjih za grand slam je nastopal redko, le enkrat v Avstraliji in štirikrat v ZDA.

"Z globoko žalostjo se poslavljamo od Nicole Pietrangelija, legende italijanskega tenisa. Ciao, Nicola," so zapisali organizatorji mastersa v Rimu, turnirja, ki ga je Pietrangeli osvojil dvakrat.

Nicola Pietrangeli pri papežu Frančišku
Nicola Pietrangeli pri papežu Frančišku FOTO: AP

V Davisovem pokalu je dvakrat igral v finalu z Italijo v letih 1960 in 1961 in obakrat izgubil proti Avstraliji. Med nastopanjem za reprezentanco je zbral kar 164 nastopov ter slavil 120 zmag, od tega 78 posamičnih in 42 med dvojicami, s čimer je še vedno rekorder v tem tekmovanju. Po teniški karieri je vodil reprezentanco Italije v Davisovem pokalu in jo kot selektor oziroma kapetan popeljal do takratnega prvega naslova leta 1976. Trenutno ima Italija štiri lovorike, potem ko je slavila v zadnjih treh letih.

Leta 1986 so Pietrangelija sprejeli v mednarodni hram slavnih, na 73. rojstni dan pa so po njem poimenovali tudi enega od teniških stadionov v Rimu, kjer v Foru Italicu poteka peščeni masters.

Nicola Pietrangeli legenda tenis italija roland garros
Naslednji članek

Zmaga Verstappnu, o naslovu se bo odločalo v Abu Dabiju

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385