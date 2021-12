Umrl nekdanji prvi mož svetovne atletike Lamine Diack

Lamine Diack je bil pomembna osebnost tudi v Mednarodnem olimpijskem komiteju (Mok), francosko sodišče pa ga je lani spoznalo za krivega v podkupninskih škandalih, ko so šli milijoni dolarjev nezakonito za pridobitev olimpijskih iger ter za zakrivanje dopinških škandalov, največji je bil v primeru ruske atletike.

Sodišče mu je izreklo štiriletno zaporno kazen in plačilo pol milijona evrov. Zaradi starosti in bolezni nekdanjemu skakalcu v daljino, nogometnemu trenerju, poslovnežu in politiku ni bilo treba v ječo.

V odsotnosti je bil obsojen tudi njegov sin Papa Massata Diack, ki je bil v svetovni atletiki nekaj časa vodja marketinga, dobil je petletno zaporno kazen, plačati pa mora še milijon evrov.

Lamine Diack je bil član Moka med letoma 1999 to 2013 ter nato častni član do leta 2015, ko so v javnosti prišla korupcijska dejanja. Po obsodbi so mu francoske oblasti odvzele potni list, a je po plačilu varščine lahko zapustil Francijo in odšel v domovino.