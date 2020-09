Umrl nekdanji rokometaš in trener Zlatko Portner

V 59. letu je nepričakovano umrl Zlatko Portner, nekdanji rokometaš zlate generacije jugoslovanskega rokometa in Metaloplastike iz Šabca, s katero je leta 1985 in 1986 postal evropski prvak. Nekdanji soigralec Veselina Vujovića, Iztoka Puca, Rolanda Pušnika in drugih reprezentantov je v zadnjih letih deloval kot trener v Švici, kjer je tudi živel. Njegov sin Nikola pa je eden najboljših evropskih vratarjev, z Montpellierjem je leta 2018 osvojil naslov evropskega prvaka.

Zlatko Portner se je rodil v Rumi, rokometno kariero je začel pri Crvenki, iz Metaloplastike pa je leta 1990 prestopil v Barcelono. Do konca igralske kariere je nosil še dresa francoskega Venissieuxa ter švicarskih klubov Berna in Zofingena. Z reprezentanco je bil leta 1986 svetovni prvak, leta 1988 pa je osvojil bron na olimpijskih igrah v Seulu.