Umrl nekdanji šef Fie Max Mosley

Kot piše nemška tiskovna agencija dpa , je Mosley postal predsednik Fie leta 1993, pred tem pa je opravljal različne funkcije v motošportu, vključno s formulo 1. Predsednik Fie je bil tri mandate, in sicer do leta 2009.

Mosley, rojen 13. aprila 1940 v Londonu, je bil sin ustanovitelja in vodje britanske zveze fašistov v tridesetih letih prejšnjega stoletja,Oswalda Mosleyja, piše dpa. Leta 2008 je dobil sodno bitko s časnikom News of the World, potem ko je ta natisnil fotografije in objavil posnetek Mosleyjeve vpletenosti v sadomazohistično seanso, še piše dpa. Časnik jo je opisal kot "sprevrženo nacistično orgijo", toda sodnik Justice Eady ni našel dokazov za nacistično tematiko.