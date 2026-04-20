Umrl nekdanji slovenski telovadec in olimpijec

Maribor, 20. 04. 2026 13.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Drago Šoštarič

Minuli teden je v 84. letu starosti umrl nekdanji slovenski telovadec Drago Šoštarič. Kot so zapisali pri krovni slovenski zvezi, gre za človeka, ki je s svojim delom, znanjem in predanostjo pomembno zaznamoval razvoj slovenske gimnastike.

Drago Šoštarič se je rodil 31. decembra 1942 in športno pot začel v klubu Partizan Železničar Maribor. Sodil je med ključne člane generacije, ki je soustvarjala vidno mesto jugoslovanske in slovenske gimnastike na mednarodnem prizorišču.

Leta 1970 je z reprezentanco Jugoslavije nastopil na svetovnem prvenstvu v Ljubljani, kjer je skupaj z izjemno ekipo, v kateri so bili tudi Miro Cerar, Janez Brodnik, Miloš Vratič, Milenko Kersnič in Avgust Küsel, zasedel četrto mesto.

V karieri je nastopil tudi na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972, kjer je bila jugoslovanska reprezentanca 12. Nastopal je tudi na številnih drugih velikih tekmovanjih.

Za reprezentanco je zadnjič tekmoval leta 1976 na balkanskem prvenstvu v Solunu, kjer so jugoslovanski telovadci osvojili ekipno bronasto medaljo. Istega leta je končal bogato in uspešno tekmovalno kariero.

Njegova predanost gimnastiki pa se s tem ni končala, saj je dolga leta ostal dejaven kot mednarodni sodnik in leta 2000 v tej vlogi sodeloval tudi na OI v Sydneyju.

Svoje znanje je delil tudi kot trener, med letoma 1964 in 1968 je vodil švedsko reprezentanco in pustil pečat tudi v mednarodnem prostoru.

Šoštarič bo ostal v spominu kot izjemen športnik, strokovnjak in človek, ki je s svojim delom navdihoval generacije telovadcev, so še zapisali pri krovni zvezi.

gimnastika smrt Drago Šoštarič

