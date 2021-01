Umrl nekdanji trener Ivaniševića in Beckerja

Prav Boris Becker je bil prvi med velikimi igralci, ki jih je treniral Brett. Med letoma 1987 in 1991 sta se skupaj veselila zmag na 18 turnirjih ATP, tudi Wimbledonu 1989, US Opnu 1989 in odprtem prvenstvu Avstralije 1991. Pod vodstvom Bretta je bil Becker nekaj časa tudi prvi igralec na svetovni jakostni lestvici.

Z Ivaniševićem je Brett nato delal do leta 1995 in ga popeljal do finala Wimbledona 1994 in 1995, ko sta ga na zadnji stopnički ustavila Američana Andre Agassiin Pete Sampras. Pod njegovim vodstvom je Ivanišević zmagal na devetih turnirjih in se v finale uvrstil 17-krat. Kasneje mu je prav Ivanišević pod okrilje 'pripeljal' 15-letnega Marina Čilića, s katerim je Brett sodeloval kar devet let.