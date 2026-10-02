Umrl športni novinar Zoran Milovanovič

Zoran Milovanovič je novinarsko pot začel kot poročevalec iz lokalnega okolja Slovenske Bistrice, nato pa se je zaradi potreb programa in lastnega zanimanja posvetil športu. Postal je eden prepoznavnih glasov Radia Maribor ter pomembno sooblikoval njegovo športno programsko ponudbo.

Kot so zapisali ob slovesu na Radiu Maribor, je postavljal visoke standarde neposrednih radijskih prenosov. Športa ni spremljal le skozi rezultate in uspehe, temveč se je poglabljal tudi v težave posameznih panog. Posebno pozornost je namenjal manj izpostavljenim športom ter opozarjal na pomanjkljivo športno infrastrukturo v Mariboru in širši regiji. Njegovi prispevki so po navedbah nekdanjih sodelavcev večkrat spodbudili odločevalce k hitrejšemu ukrepanju.

Njegovo delo je segalo tudi onkraj športnih prizorišč. Pisal je politične komentarje in glose, s poročanj v tujini pa prinašal gradivo za potopisne reportaže. Sodelavci se ga spominjajo kot izjemnega poznavalca zgodovine in literature ter neposrednega, pronicljivega in kritičnega opazovalca družbe.

Leta 2014 je za prispevek k športu prejel Cizljevo plaketo, leta 2023 pa priznanje RTV Slovenija za izjemne delovne dosežke. Istega leta se je upokojil.