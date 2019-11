Umrl vrhunski ameriški plezalec prostega sloga

Brad Gobright, vrhunski ameriški prosti plezalec, je bil med drugim znan tudi kot nosilec hitrostnega rekorda v osvojitvi smeri Nose. Gobright in njegov takratni plezalni partnerJim Reynolds sta pred dobrima dvema letoma v slavni smeri Nose v El Capitanu izboljšala čas plezanja. Z njo sta opravila v dveh urah 19 minutah in 44 sekundah. Prejšnji rekord, ki sta ga leta 2013 postavilaAlex Honnold in Hans Florine, sta nova rekorderja, ki sta plezala simultano, popravila za štiri minute. Skoraj 900 metrov dolga smer Nose zahteva vrhunsko znanje tako prostega kot tehničnega plezanja, rezultat pa je odvisen od logistike in načrtovanja ter učinkovitosti in kakovosti soplezalcev.



Tragično preminuli 31-letni plezalec sicer ni uporabljal nobene varnostne opreme, a pri usodnem spuščanju s pečine sta bila Gobright in plezalni partner Aidan Jacobsonprivezana s skoraj 100-metrsko vrvjo. Vsak je bil privezan na enem koncu.

Na tragično smrt Gobrighta so se odzvali mnogi znani plezalci po svetu, ki so ga opisali kot enega najuspešnejših predstavnikov prostega sloga na zemeljski obli.