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Umrla je evropska prvakinja iz leta 2024 v teku na 1500 metrov

Dublin, 01. 11. 2026 13.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Ciara Mageean

Umrla je irska atletinja Ciara Mageean, evropska prvakinja v teku na 1500 metrov iz leta 2024. Stara je bila 34 let. Novico o njeni smrti je sporočila družina, ki je zapisala, da je umrla zjutraj ob 6.30, obdana z najbližjimi, je poročala britanska radiotelevizija BBC.

Ciara Mageean je največji uspeh kariere dosegla na evropskem prvenstvu leta 2024 v Rimu, kjer je v teku na 1500 metrov zmagala s časom 4:04,66. S tem je dopolnila zbirko odličij na evropskih prvenstvih na prostem, saj je bila leta 2016 v Amsterdamu bronasta, leta 2022 v Münchnu pa srebrna.

Bronasto medaljo je osvojila tudi na dvoranskem evropskem prvenstvu leta 2019 v Glasgowu. Na igrah commonwealtha v Birminghamu leta 2022 je bila druga. Irsko je zastopala na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 in Tokiu leta 2021. Nastop v Parizu leta 2024 je morala odpovedati zaradi poškodbe ahilove tetive, ki ji je prekrižala olimpijske načrte.

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Na mednarodno atletsko prizorišče je opozorila že v mladinski konkurenci. Leta 2010 je na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojila srebro v teku na 1500 metrov, leto pozneje pa je bila v isti disciplini druga tudi na evropskem mladinskem prvenstvu. Po poškodbi gležnja, zaradi katere je izpustila olimpijske igre v Londonu leta 2012, se je uspešno vrnila in leta 2014 osvojila naslov irske prvakinje.

Leta 2022 je v Bruslju dosegla eno največjih zmag v karieri, ko je na diamantni ligi v teku na 1500 metrov premagala Britanko Lauro Muir. S časom 3:56,63 je izboljšala irski državni rekord in prvič tekla pod štirimi minutami. Na svetovnem prvenstvu v Budimpešti leta 2023 je bila četrta.

Diagnozo raka debelega črevesa v četrtem stadiju je javno razkrila maja 2025. O bolezni in svoji življenjski poti je spregovorila tudi v pogovorih z mediji, letos pa se je zahvalila vsem, ki so ji v težkem obdobju stali ob strani.

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Ciara Mageean smrt atletinja tek

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