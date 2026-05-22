Drugi športi

Umrla legenda Nascarja Kyle Busch

Los Angeles, 22. 05. 2026 08.40

STA
Kyle Busch

Zvezdnik priljubljene ameriške avtomobilistične serije Nascar Kyle Busch je umrl v starosti 41 let, so sporočili v skupni izjavi ameriškega združenja in njegove družine. Dvakratni pokalni prvak je veljal za enega največjih dirkačev v zgodovini Nascarja, umrl pa je po "resni bolezni".

Kyle Busch, ki je 22. sezono dirkal v najvišji ligi Nascarja, je moral pred dnevi v bolnišnico, kjer je nato umrl. "V imenu družine Busch, vseh v ekipi Richard Childress Racing in celotnega združenja Nascar z grozo sporočamo nenadno in tragično smrt Buscha," so zapisali v skupni izjavi.

"Celotna naša družina Nascarja je strta. Kyle je bil redek talent, takšen, kot se pojavi enkrat v generaciji. Bil je silovit, strasten, izjemno spreten in globoko mu je bilo mar za šport in navijače," so še zapisali.

Busch je v letih 2015 in 2019 osvojil naslova v seriji pokal Nascarja in v svoji karieri dosegel 63 zmag - s tem se uvršča na deveto mesto na lestvici vseh časov. Dominanten je bil tudi v drugih dveh nacionalnih serijah Nascar, s 102 zmagama v seriji O'Reilly auto part in 69 zmagami v seriji craftsman truck.

Nascar je eden najbolj priljubljenih motošportov v ZDA, ki se ponaša predvsem z visokohitrostnimi ovalnimi dirkalnimi stezami, kjer vozniki vozijo namensko izdelane serijske avtomobile s hitrostmi, ki pogosto presegajo 200 milj na uro (321 km/h). Najbolj znani prizorišči sta Daytona in Talladega.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
Pokazal, kakšen je bil Elvis za zaprtimi vrati
To je najbolj ženstveno krilo letošnje pomladi
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
