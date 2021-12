Poslovil se je legendarni John Madden

"Nihče ni ljubil ameriškega nogometa bolj kot Madden," je o Maddenovi smrti v izjavi dejal komisar NFL Roger Goodell. "On je poosebljal ameriški nogomet. Nikoli ne bo drugega Johna Maddena in za vedno mu bomo dolžni za vse, kar je storil, da sta ameriški nogomet in Liga NFL to, kar sta danes," je še dejal Goodell.

Madden je odraščal v Kaliforniji in bil že od srednje šole predan ameriški različici nogometa – z nogometom, ki ga poznamo na stari celini in drugod po svetu, ta sicer nima prav veliko skupnega.

Zanimivo je, da ni Madden ameriškega nogometa nikoli igral na najvišji ravni, v Ligi NFL, saj mu je to po izboru na naboru leta 1958 preprečila poškodba kolena. Namesto tega se je odločil posvetiti trenerskemu delu. Leta 1969 je pri 32 letih in desetih mesecih postal najmlajši glavni trener v takratni zgodovini Lige NFL. Z Oaklandom je nato leta 1976 osvojil Super Bowl, njegova zelo uspešna trenerska kariera pa mu je leta 2006 prinesla mesto v dvorani slavnih.

Po končani trenerski karieri je našel nov izziv, in sicer v vlogi komentatorja, ter postal zvezda komentatorskih kabin. Sčasoma je delal za vse štiri velike televizijske mreže, in sicer za CBS, Fox, ABC in NBC. V nekem obdobju je bila njegova plača višja od plače katerega koli poklicnega igralca tega športa.

Zaradi svojega posebnega sloga pa je bil izbran tudi za obraz edine uradno odobrene videoigre NFL, John Madden Football. Ta je prvič bila predstavljena leta 1988, v nadaljevanju pa je bila deležna vsakoletnih posodobitev in je pod imenom Madden NFL še danes prodajna uspešnica.