Umrla legendarna tekačica Helena Žigon

Smrt Helene Žigonje na Facebooku potrdila zavarovalnica Vzajemna, ki je zapisala, da je bila Žigonova "vzor", njene tekaške podvige pa da so vsi sodelujoči spremljali z "velikim občudovanjem in spoštovanjem".

"Ponosni smo bili, da je bila del naše tekaške družine ‒ vlivala nam je pogum, samozavest in motivacijo. Hvala za vso pozitivno energijo in spodbudo. V mislih bo vedno z nami. Iskreno sožalje njeni družini in vsem žalujočim," so dodali.

Na maratonu je prvič nastopila s 54 leti, nato pa navijače ob progi tudi po osamosvojitvi Slovenije navduševala kot najstarejša udeleženka različnih tekaških prireditev.