Umrla menedžerka Vanja Lombar

Lombar je izkušnje s področja marketinga in prodaje nabirala v različnih podjetjih, med drugim kot vodja prodaje poslovnim uporabnikom v družbi Simobil, kot vodja prodaje pa je delovala tudi v Zavarovalnici Sava, piše na spletnih straneh družbe A1 Slovenija.

Leta 2010 je karierno pot nadaljevala v OMV Slovenija, kjer je leta 2015 prevzela položaj generalne direktorice. Leta 2022 je postala glavna direktorica Geoplina, z aprilom 2024 pa višja direktorica za zasebne in poslovne uporabnike v družbi A1 Slovenija.

Ob tem je bila dejavna v več poslovnih združenjih. Med drugim je bila članica upravnega odbora evropskega združenja podjetij in organizacij iz plinskega sektorja EuroGas s sedežem v Bruslju, članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije ter predsednica upravnega odbora Nacionalnega naftno-plinskega komiteja Slovenije.

Za svoje delo je med drugim prejela priznanje Artemida, s katerim Združenje Manager izpostavlja vlogo menedžerk pri ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju. V času njenega vodenja OMV Slovenija pa je družba med drugim prejela priznanje menedžerkam prijazno podjetje, ki ga podeljuje to združenje.