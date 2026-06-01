Umrla menedžerka Vanja Lombar

Ljubljana, 01. 06. 2026 14.35 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Vanja Lombar

Umrla je nekdanja generalna direktorica družbe OMV Slovenija in glavna direktorica družbe Geoplin ter dolgoletna članica predsedstva Rokometne zveze Slovenije Vanja Lombar, so sporočili iz zveze. Zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.

Lombar je izkušnje s področja marketinga in prodaje nabirala v različnih podjetjih, med drugim kot vodja prodaje poslovnim uporabnikom v družbi Simobil, kot vodja prodaje pa je delovala tudi v Zavarovalnici Sava, piše na spletnih straneh družbe A1 Slovenija.

Leta 2010 je karierno pot nadaljevala v OMV Slovenija, kjer je leta 2015 prevzela položaj generalne direktorice. Leta 2022 je postala glavna direktorica Geoplina, z aprilom 2024 pa višja direktorica za zasebne in poslovne uporabnike v družbi A1 Slovenija.

Ob tem je bila dejavna v več poslovnih združenjih. Med drugim je bila članica upravnega odbora evropskega združenja podjetij in organizacij iz plinskega sektorja EuroGas s sedežem v Bruslju, članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije ter predsednica upravnega odbora Nacionalnega naftno-plinskega komiteja Slovenije.

Za svoje delo je med drugim prejela priznanje Artemida, s katerim Združenje Manager izpostavlja vlogo menedžerk pri ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju. V času njenega vodenja OMV Slovenija pa je družba med drugim prejela priznanje menedžerkam prijazno podjetje, ki ga podeljuje to združenje.

Delovala je tudi v športu. Leta 2018 se je na povabilo tedanjega predsednika Franja Bobinca pridružila tudi predsedstvu Rokometne zveze Slovenije. "Kot ugledna predstavnica gospodarstva je s svojim znanjem postala eden podpornih stebrov krovne organizacije," so navedli v zvezi.

Vlogo in poslanstvo je po njihovih besedah nadaljevala tudi v trenutnem mandatu pod vodstvom predsednika Bora Rozmana. "S svojimi bogatimi izkušnjami je soustvarjala pogoje za razvoj tako klubskega kot reprezentančnega rokometa," so dodali.

