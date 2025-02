Jemima Kabeya je veljala za nadarjeno vratarko, ki je igrala za Plan-de-Cuques v domovini, bila je tudi članica mlajših francoskih selekcij.

"Bila je velik vratarski talent in vzorna soigralka, predvsem pa zelo ljubezniva. Njen nasmeh in predanost rokometu bosta pustila neizbrisen spomin v naših srcih in zgodovini Plan-de-Cuquesa," so zapisali pri klubu.

Kabeya je s slednjim nedavno podaljšala pogodbo, v tej sezoni pa bila ena najboljših vratark francoske lige s 35,6 odstotka ubranjenih strelov.