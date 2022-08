Umrla mlada smučarska tekačica Hana Mazi Jamnik

Mazi Jamnikova je bila ena najbolj perspektivnih tekmovalk v smučarskem in rolkarskem teku. Lani je na svetovnem prvenstvu na tekaških rolkah v Italiji osvojila zlato in srebrno odličje v mladinski konkurenci. Naslov svetovne mladinske prvakinje je osvojila v drsalni tehniki, naslov podprvakinje pa v klasični tehniki. Postala je tudi članica A ekipe.

Uradno za zdaj še niso razkrili podrobnosti, kot poročajo različni norveški mediji, naj bi bila udeležena v prometni nesreči. Vanjo naj bi se zaletel voznik tovornjaka. Po nesreči naj bi jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Smučarska zveza je družini mlade tekačice izrazila sožalje, obenem pa prosila za spoštovanje zasebnosti družine v zahtevnih trenutkih. "Trenutno so vse naše misli pri družini, ki ji izrekamo globoko sožalje. Prosim vas, da v teh težkih trenutkih spoštujete zasebnost družine in članov reprezentance, ki so nad dogodkom pretreseni," so zapisali na SZS.