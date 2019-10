Umrla naša najboljša kotalkarica Lucija Mlinarič

Ko je prvič zbolela, je imela komaj 25 let, svojo bolezen pa je sprejela kot izziv, ki ga je tudi premagala. Po treh letih se je bolezen žal vrnila v agresivnejši obliki, a ljubezni in volje do življenja ni nikoli izgubila. Avgusta lani je Lucija s pomočjo novinarjev oddaje Svet obiskala dirko motoGP in spoznala svojega idola Valentina Rossija, kar je takrat opisala kot "občutek neizmerne sreče".