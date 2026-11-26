Anita DeFrantz je leta 1986 kot prva temnopolta Američanka postala članica Moka. Šest let kasneje je bila izvoljena v izvršni odbor, leta 1997 pa postala podpredsednica. Leta 2001 je nato kot prva ženska kandidirala za predsedniško mesto, ki ga je na volitvah nato zasedel Jacques Rogge .

"Anita je bila moja mentorica, prijateljica in navdihovala mene in številne ljudi po svetu. Že od mojih prvih dni v olimpijskem gibanju mi je s svojim zgledom pokazala, kaj pomeni pogumno vodenje in kaj vse je mogoče za ženske v športu," je povedala predsednica Moka Kirsty Coventry.

DeFrantz je bila kapetanka ameriške veslaške reprezentance na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu, kjer je osvojila bronasto medaljo v ženskem osmercu. Štiri leta kasneje v Moskvi zaradi bojkota iger ni nastopila. Bila je podpredsednica organizacijskega odbora olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1984, leta 1986 pa je bila izvoljena za članico Moka.