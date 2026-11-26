Anita DeFrantz je leta 1986 kot prva temnopolta Američanka postala članica Moka. Šest let kasneje je bila izvoljena v izvršni odbor, leta 1997 pa postala podpredsednica. Leta 2001 je nato kot prva ženska kandidirala za predsedniško mesto, ki ga je na volitvah nato zasedel Jacques Rogge.
"Anita je bila moja mentorica, prijateljica in navdihovala mene in številne ljudi po svetu. Že od mojih prvih dni v olimpijskem gibanju mi je s svojim zgledom pokazala, kaj pomeni pogumno vodenje in kaj vse je mogoče za ženske v športu," je povedala predsednica Moka Kirsty Coventry.
DeFrantz je bila kapetanka ameriške veslaške reprezentance na olimpijskih igrah leta 1976 v Montrealu, kjer je osvojila bronasto medaljo v ženskem osmercu. Štiri leta kasneje v Moskvi zaradi bojkota iger ni nastopila. Bila je podpredsednica organizacijskega odbora olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1984, leta 1986 pa je bila izvoljena za članico Moka.
DeFrantz so počastili tudi v začetku letošnjega leta na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina, ko je Coventry prav od nje prevzela olimpijski ogenj.
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