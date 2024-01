'Upam, da bom dobil priložnost, da se vrnem in tu igram vsaj še enkrat'

Srb je kljub 36 letom starosti v minuli sezoni na trenutke deloval nepremagljivo. V Letu 2023 je osvojil tri od štirih velikih turnirjev in zaključni turnir sezone. Leto 2024 pa je začel pod pričakovanji. "Še vedno imam upanje za druge grand slame, olimpijske igre in druge turnirje. Sezona se je komaj začela. Nisem navajen na ta občutek. Nikoli nisem izgubil v polfinalu (na OP Avstralije). Bomo videli. Ta turnir ni bil na moji ravni, ampak to ne pomeni, da je to začetek konca," je pričakovanja za preostanek sezone opisal Đoković.

"Pred obračunom sem med pripravo storil vse za to, da bi na terenu dosegel svoj vrhunec. Različni faktorji so poskrbeli za to, da sem odigral tako, kot sem. Preprosto je bil boljši od mene, čestitam mu, bil je boljši. Nisem se upiral tako, kot bi se moral," je vidno nezadovoljni Novak Đoković dejal zbranim novinarjem po prvem porazu po 33 zaporednih zmagah na OP Avstralije.

Nato je misli usmeril v prihodnost. Letos ga poleg Rolanda Garrosa, Wimbledona in OP ZDA čakajo še olimpijske igre v Parizu: "Ne vem, kako bodo stvari potekale. Želim, da se moje misli umirijo. Ne vem, na katerih turnirjih bom igral. Sam sebi sem obljubil, da bom to sezono odigral do konca, in zato bom igral na največjih turnirjih. Ne vem, če se bo to spremenilo, saj je v tej fazi vse mogoče. Nepričakovane in presenetljive odločitve so bolj verjetne, kot so bile pred 20 leti."